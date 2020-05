Viele Neo-Lenker drücken auf das Gas

Einen Tag später, am Donnerstag, erwischte es den nächsten Probeschein-Lenker: ein 19-Jähriger, der mit 107 km/h über die Alpenstraße in Salzburg brauste. In Saalfelden raste ein 20-Jähriger mit 134 auf der Tachonadel über den Asphalt der B311 – in einem 100er-Bereich. Zudem besaß dieser junge Raser keinen Führerschein und war mit dem Auto seines Vaters unterwegs. Einer der schnellsten Raser wurde in Scheffau auf der B162 erwischt: mit 145 km/h in einem 80er-Bereich.