Almen statt Palmen: Start für Urlaub am Bauernhof

Mehr als 400 bäuerliche Betriebe bieten in Kärnten „Urlaub am Bauernhof“ an. Insgesamt verzeichnen diese Betriebe sogar an die 800.000 Nächtigungen pro Jahr. Vor allem Familien genießen das Flair und das Angebot, das sich vom Reiturlaub bis zum Aufenthalt in idyllischen Almhütten erstreckt. Für viele Landwirte eine wichtige Einnahmequelle, die durch den Corona-Lockdown aber stark eingebrochen ist. Ab 29. Mai darf nun endlich wieder geöffnet werden. Und Betreiber sind zuversichtlich, denn die Buchungslage ist sehr gut und der neue Slogan „Almen statt Palmen“ treffender denn je.