Stilles Jubiläum: LLA Imst vor 100 Jahren eröffnet

37 Schüler beim Debüt

„Die Gründerväter der LLA Imst waren davon überzeugt, dass die Ausbildung junger Menschen einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Armut im Tiroler Oberland leisten kann“, blickt Direktor Josef Gstrein in die Geschichte. Am 19. November 1919 startete der Schulbetrieb an der LLA Imst. Die „landwirtschaftliche Winterschule“ ging mit 37 Schülern aus Nord-, Ost- und Südtirol in Betrieb.