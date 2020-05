Lili Paul-Roncalli gewinnt RTL-Show „Let‘s Dance“

Die drei leistungsstarken Final-Paare hatten sich am Freitagabend ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Paul-Roncalli, Tochter von Zirkursdirektor Bernhard Paul, und Sinato wie auch Kletterer Moritz Hans (24) und Renata Lusin bekamen von der Jury gleich für alle drei Finaltänze jeweils die vollen 30 Punkte. Am Ende entschieden die Zuschauer per Telefonvoting über den ersten und zweiten Platz und die Vergabe des Pokals.