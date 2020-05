Arnie: „Ihr habt auf Krise großartig reagiert“

Fast 100.000 Tote in Amerika

In Amerika hingegen bleibt die Situation düster, am Wochenende wurden überall im Land die Flaggen auf halbmast gehängt. An allen öffentlichen Gebäuden und Nationaldenkmälern soll für drei Tage auf diese Weise der Amerikaner gedacht werden, die wegen des Coronavirus ums Leben gekommen sind. Seit Beginn der Pandemie haben Wissenschaftler der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mehr als 1,57 Millionen bestätigte Corona-Fälle diagnostiziert. Rund 95.000 Menschen kamen ums Leben.