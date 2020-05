Motorradfahrer verliert eigene Ehefrau am Sozius

Der Biker (30) aus dem Bezirk Steyr-Land unternahm am Freiatg gemeinsam mit der 33-Jährigen eine Ausfahrt mit dem Motorrad. Bei der Tour fuhr die Frau am Sozius mit. Die beiden fuhren gegen 11.15 Uhr auf der Eisenbundesstraße von der Steiermark kommend in Richtung Weyer an der Enns.