Herdenschutz in Serfaus laut Experten „schwierig“

Nachdem in Serfaus mehrere Schafe mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Wolf gerissen wurden, fand an Christi Himmelfahrt eine Almbegehung mit Schafhaltern, dem Bürgermeister und Experten des Landes statt. Was die Machbarkeit einer gezielten Weideführung als notwendige Vorstufe für allfällige Herdenschutzmaßnahmen anlangt, so wird die Situation von den Experten als „sehr schwierig“ beschrieben.