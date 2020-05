Betroffenheit nach feiger Messer-Attacke

Passantin Ruth Frank fühlt sich jedenfalls nicht mehr so sicher: „Ich war nur eine Viertelstunde vor der Tat im Weikersdorfer Park spazieren, und zu Hause hörte ich dann noch den Lärm. Die Situation ist jedenfalls besorgniserregend.“ Vor allem das Sicherheitsgefühl dürfte nun vielerorts erschüttert worden sein. Die Gegend rund um den Tatort war bislang eher als friedlich und abgelegen bekannt. Nur ein beliebter Spielplatz und das Rollettmuseum sorgten für erhöhten Besucherandrang. Gewalt oder Pöbeleien gab es überhaupt nicht. Anrainerin Gabi Kinder beispielsweise saß in ihrer Küche, sah den Polizeieinsatz und verstand die heile Welt in Baden nicht mehr: „Es war völlig skurril. So ein Vorfall war in unserer Gegend eigentlich undenkbar.“ Unterkriegen lässt sich von der Bluttat aber niemand. Zu beliebt sind die Spaziergänge in Park und Umgebung. Hundebesitzerin Elisabeth Werkmann lässt sich den Tag natürlich nicht vermiesen: „Ich wohne zwar hier in der Nähe, hab aber nicht wirklich etwas mitbekommen. Ich werde mir auch weiterhin mit meinem ,Grappa‘ die Füße vertreten“, so Werkmann.