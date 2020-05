„Olympische Geister-Spiele“ für Bach keine Option

„Es geht um den olympischen Geist“

Und Geisterspiele ohne Zuschauer? „Das ist nicht das, was wir wollen. Weil es beim olympischen Geist auch darum geht, die Fans zu vereinen, und das ist es, was die Spiele so einzigartig macht, dass sie in einem Olympiastadion stattfinden mit allen Fans aus der ganzen Welt zusammen“, sagte der 66-Jährige, der es aber auch nicht ganz ausschließen wollte. „Es gibt keine Blaupause dafür, also müssen wir das Rad Tag für Tag neu erfinden. Das ist sehr herausfordernd und faszinierend zugleich“, sagte Bach.