Wetter: Temperaturen von sechs bis 28 Grad Celsius

Am Samstag bringen Reste der nächtlichen Warmfront zunächst noch einige Wolkenfelder sowie mitunter auch leichten Regen im Nordosten. Tagsüber stellt sich aber in vielen Regionen dann nochmals recht sonniges Wetter ein. Am Nachmittag entstehen aber einerseits Quellwolken im Bergland und andererseits trifft im Westen die nächste Kaltfront mit dichten Wolken und Regen ein, auch Gewitter sind wahrscheinlich. Bis zum Abend breiten sich diese dann auch auf den Norden aus. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, mit Gewitterzellen und Frontdurchgang frischt der Westwind am Abend und in der Nacht teils kräftig auf. Von neun bis 14 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 20 bis 28 Grad.