Haslauer spricht sich gegen Corona-Impfpflicht aus

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hält nicht viel von einer Impfpflicht gegen das Coronavirus. „Eine Impfpflicht beurteile ich generell eher kritisch. Daher sollten Maßnahmen zur Aufklärung und zur Sensibilisierung der Eigenverantwortung forciert werden“, erklärte Haslauer am Mittwoch. Die Zahl der bisher im Land Salzburg positiv auf Covid-19 getesteten Personen erhöhte sich am Dienstag auf 1239. Eine weitere Person verstarb zudem am Dienstag an der Viruserkrankung. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 38.