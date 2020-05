Alternativen zu Tierversuchen an Kepler-Uni?

Episode 1 des JKU-Livestreams

Am Freitag, 22. Mai 2020 um 14 Uhr diskutiert die JKU das Thema Tierversuche im Kontext der Ethik der Mensch-Tier-Beziehung, wie sie in Schlachthöfen und Tierversuchslaboren auf die Probe gestellt wird, mit Experten und Expertinnen diese Thematik. Unter der Leitung von Dr.in Christine Haiden diskutieren der Moraltheologe Prof. Michael Rosenberger (Katholische Privatuniversität Linz), der Vorstand der Universitätsklinik für Hämatologie und internistische Onkologie Prof. Clemens Schmitt (Johannes Kepler Universität Linz), die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins Dr.in Madeleine Petrovic und Rektor Meinhard Lukas (Johannes Kepler Universität Linz). Der Diskussionsprozess ist via Livestream öffentlich zugänglich (Videokonferenz - anzusehen unter: https://www.jku.at/index.php?id=18388&no_cache=1 oder auf dem Youtube-Kanal der JKU). Die interessierte Öffentlichkeit kann sich via YouTube-Chat an der Diskussion beteiligen.