Rektor Lukas will Debatte über Tierversuche führen

Auch hier kommt ein „Linzer Modell“

Lukas weiter: „Sondern ich bin dafür, dass wir uns in Linz dem Thema stellen, dass wir in Linz einen eigenen Weg gehen, dass wir in Linz uns mehr beschränken, als es das Tierversuchsgesetz tut und als das üblich ist. Und dafür muss man Maßstäbe und Prozesse definieren. Und das ist ein Prozess, den wir öffentlich durchführen wollen“, so der JKU-Rektor. Das Tierversuchsgesetz sage „Ja, aber“ zu Tierversuchen, in Linz werde man die Devise „Nein, aber“ ausgeben. Also Tierversuche als klar definierte Ausnahme von der gegen sie eigentlich geltenden Regel.