Brutaler Impfstoff-Kampf: Wer bekommt ihn zuerst?

Nur ein Beispiel, warum die Österreichsektion der internationalen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in Wien nun dazu aufrief, eine klare Situation zu schaffen. „Welche Bedingungen sind eigentlich an die 28 Millionen Euro geknüpft, die bisher an Forschungsförderungen zugesagt wurden?“, fragt etwa Marcus Bachmann, Berater für humanitäre Angelegenheiten.