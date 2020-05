Coronavirus - Wettlauf um die schützende Spritze

Die London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) listet weltweit fast 160 Projekte auf, bei denen an einem Impfstoff geforscht wird. Elf der möglichen Impfstoffe werden bereits in klinischen Studien am Menschen getestet, die meisten davon befinden sich in der Phase I: Das bedeutet, dass eine kleine Anzahl gesunder Freiwilliger geimpft wird, um in erster Linie die Sicherheit und Verträglichkeit und nur in geringerem Ausmaß die Wirksamkeit zu prüfen.