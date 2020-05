Ende der Sperrstunde: Mundschutz, Distanz, Ruhe

Start war das Sterne-Restaurant Steirereck - dort haben die Reitbauers während der Corona-Krise für 500 Hilfskräfte gekocht. Der Chef des Hauses zur Wiedereröffnung: „Ich bin aufgeregt wie ein Jungunternehmer - nur leider muss ich die Gäste schon kurz vor 23 Uhr rauskomplimentieren. Gesetz ist Gesetz!“ Am Wiener Naschmarkt nimmt man die Auflagen gelassen. „Ich bin hier der Regisseur, der den Gästen kommunizieren muss, was geht und was nicht“, scherzt Thomas Urbanek, Juniorchef des gleichnamigen Wurst- und Käsespezialitäten-Geschäfts. Drinnen darf wegen der fünf Quadratmeter Verkaufsfläche nur immer ein Kunde einkaufen, draußen darf man paarweise am Tisch das Achterl trinken. Und Fischhändler Erkan Umar beklagt die gestiegenen Fischpreise: „Aber Hauptsache, wir haben endlich offen und die Gäste kommen wieder!“ Gastronomie in Corona-Zeiten ist eben was Besonderes!