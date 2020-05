So machen Sie Holunderblütensirup einfach selbst

Zunächst schneiden Sie die groben Stängel von den Blütendolden. Schließlich werden die Dolden nochmals gewaschen. Dann werden Wasser und Zucker so lange gemeinsam aufgekocht, bis das Zuckerwasser ganz klar ist. Die Zitronen und Orangen werden nun ebenfalls gewaschen, trocken gerieben und in Scheiben geschnitten. Alle Zutaten werden zum Schluss in ein Glas gegeben und zugedeckt 5 Tage stehen gelassen. Dann wird der Saft durch ein Tuch gefiltert, in Flaschen gefüllt und gut verschlossen.