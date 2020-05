Pensionist (88) starb bei Sturz mit Motormäher

Ein 88-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 18. Mai, etwa in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16 Uhr, in Oberwang mit Mäharbeiten auf einer Wiese beschäftigt. Dabei verlor er vermutlich das Gleichgewicht und stürzte gemeinsam mit dem von ihm bedienten Motormäher über eine etwa 1,5 Meter hohe Steinwand. Der etwa 150 kg schwere Motormäher landete in weiterer Folge auf dem Brustkorb des Pensionisten.