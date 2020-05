Elena Shirin: „Veränderung ist etwas Natürliches“

Ich habe das Gefühl, dass du in deinen Songs auch immer ein bisschen das Gute im Dasein aufdecken willst. Hast du ein Ziel, wenn du Songs schreibst? Willst du den Hörern etwas Bestimmtes vermitteln?

Meistens schreibe ich aus meiner persönlichen Erfahrung, in der ich mich selbst daran erinnern möchte, was mir wichtig ist, wer ich sein will und in was ich meine Energie und Aufmerksamkeit investieren möchte und in was nicht. Dies sind manchmal sehr allgemeine Mantras wie zB. „Do not implode, let it all out. If you wanna explode, take your time out. Be loud, doesn’t mean to scream, but be present in your thing…“ oder „The mind is an animal, its so afraid of letting go. It feels like I am breaking into my own zoo, freeing my thoughts from cages I never chose to build…“ - da ist viel Platz, für die momentane Lebenssituation oder Imagination des Zuhörers. In dem Moment schreibt sich ein Song fast nochmal neu, oder entwickelt sich in seiner Bedeutungskapazität. Diese Offenheit und das allgemeine formulieren sehr konkreter Erfahrungen ist auf jeden Fall ein Ziel beim Songwriting.