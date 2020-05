Für fast 45.000 Schüler geht es wieder los

Für 44.921 Salzburger Schüler beginnt damit am Montag nach mehr als zwei Monaten wieder der Präsenzunterricht. Den Anfang in der dreistufigen Wiederaufnahme des Unterrichts machten bereits die Maturanten und Schüler in Abschlussklassen. Jetzt folgt mit den Volksschulen,den Neuen Mittelschulen, den AHS-Unterstufen und den Sonderschulen der Großteil der Schüler. Den Abschluss machen die Polytechnischen Schulen und die übrigen Oberstufen nach Pfingsten am 3. Juni.