Hoher Blutzoll am Sonnen-Sonntag in Oberösterreich

Die Familie aus Hallein wollte nach einem Spaziergang am Gosau See nach Bad Ischl weiterfahren. Vater und Stiefsohn mit dem Motorrad, die Frauen der beiden und zwei Cousins folgten im Pkw, als der tragische Unfall passierte. Der 51-Jährige kam in einer leichten Linkskurve plötzlich zu Sturz, prallte seitlich gegen eine Leitschiene und blieb regungslos liegen. Die Wiederbelebungsmaßnahmen der Angehörigen konnten ihn nicht mehr retten.