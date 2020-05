„Der Weg zur Schule könnte zur Engstelle werden“

Für den Schichtbetrieb gibt es drei Systeme. Eltern mit mehreren Kindern beklagen die verschiedenen Modelle.

In Tirol haben sich 73 Prozent der Schulen für das Modell mit täglichem Wechsel zwischen Unterricht und Lernbetreuung entschieden, 24 Prozent für drei Tage Unterricht und zwei Tage Betreuung. Der wochenweise Wechsel ist kaum verbreitet. In der Praxis schauen die Schulen darauf, das für Familien mit mehreren Kindern abzustimmen. In den meisten Fällen gelingt es auch.