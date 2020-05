Kulturszene: Zuversicht kommt erst im Herbst

Festhalten an Online-Konzept

Das Grazer Performance-Kollektiv Planetenparty Prinzip will an den erarbeiteten Online-Konzepten festhalten. Am 19. Juni feiert „Das Hochbeet“ Premiere. „Es war sehr viel Arbeit, ein Online-Theater zu konzipieren. Wir können inhaltlich nicht so schnell reagieren“, meint Schmid.