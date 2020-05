Erste Gottesdienste nach zwei Monaten Pause

„Halb voll“ ist für ihn positiv, denn bisher waren in der Corona-Zeit seine Kirchenbänke leer. Nun feiern 69 Gläubige mit ihm den Gottesdienst, zehn dürfen ihn vor der Kirche via Lautsprecher mitverfolgen. Noch dominierten bei vielen Zurückhaltung und Vorsicht, „doch ich bin überzeugt, dass es schnell wieder aufwärts geht“, blickt Neumüller optimistisch in die Zukunft.