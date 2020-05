Abstandsregeln gelten auch für Gottesdienst

Seit heute ist der Besuch von Gottesdiensten wieder erlaubt. Wie an anderen öffentlichen Orten auch gelten ab sofort bestimmte Sicherheitsmaßnahmen in den Gotteshäusern. Aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Voraussetzungen in den Kirchen gibt es individuelle Umsetzungsmöglichkeiten. Grundsätzlich gilt im Kirchenraum ein Gläubiger pro zehn Quadratmeter. „Alle anwesenden Personen sollten großzügig im Raum verteilt sein“, heißt es. Empfohlen wird außerdem ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern. Viele Pfarren haben zur besseren Orientierung bereits entsprechende Markierungen, etwa an den Kirchenbänken, angebracht. Die Einhaltung des Mindestabstands gilt genauso für die Abnahme der Beichte. Diese darf nicht wie üblich im Beichtstuhl stattfinden, sondern muss beispielsweise in gut durchlüfteten Räumen abgenommen werden.