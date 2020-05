Köder mit Schrauben in Langenstein ausgelegt

Ein bislang unbekannter Täter legte in einem unbekannten Zeitraum zumindest zwei Hundeköder im Ortsgebiet von Langenstein und auf einem angrenzenden Waldweg entlang des Donaudammes aus. Der Täter versteckte dabei mehrere goldene Schauben in einem Würstchen. Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Perg brachte diesen Sachverhalt am 15. Mai telefonisch der Polizeiinspektion St. Georgen/Gusen zur Anzeige. Der Köder wurde von dem 22-Jährigen entfernt und vernichtet.