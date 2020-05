Zoom sucht in USA bis zu 500 neue Entwickler

Nach Kritik an der Konzentration seiner Entwicklungsaktivitäten in China hat der kalifornische Corona-Aufsteiger Zoom angekündigt, zwei neue Entwicklungsstandorte in den USA aufzubauen. In Pittsburgh und Phoenix sollen in den kommenden Jahren bis zu 500 neue Softwareentwickler eingestellt werden, wie der Videokonferenzdienst am Donnerstag mitteilte.