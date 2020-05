Fernunterricht ist für Lehrer starke Belastung

Verunsicherung durch Pressekonferenzen

Lehrer aus Sonderschulklassen haben laut der Befragung die Lernangebote am stärksten individualisiert, gleichzeitig haben sie aber weniger persönlichen Kontakt mit ihren Schülern halten können als Lehrer aus Integrations- oder Regelklassen. Für Unverständnis und Enttäuschung unter den befragten Lehrern hat in der Zeit seit den Schulschließungen die Kommunikation des Bildungsministeriums per Pressekonferenz gesorgt. Lehrer hätten keine zusätzlichen Informationen bekommen. Das habe die Eltern verunsichert, die wiederum den Druck an die Lehrer weitergegeben hätten.