Arbeitsunfälle forderten zwei Schwerverletzte

Bei zwei Arbeitsunfällen am Donnerstag in Tirol haben sich zwei Männer schwere Verletzungen zugezogen. Nach einem Missgeschick in Oetz (Bezirk Imst) musste ein 56-Jähriger mit einer Unterarmverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden, in Mieders (Bezirk Innsbruck-Land) verletzte sich ein 60-Jähriger an der Hand.