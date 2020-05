Lea Michele zeigt ihr Babybäuchlein im Bikini

Lea Michele spielte viele Jahre in der Musical-Serie „Glee“ mit, verliebte sich am Set auch in ihren Kollegen Corey Monteith. Doch die Liebe nahm ein tragisches Ende: 2013 verstarb der Schauspieler mit nur 31 Jahren an einer Überdosis Heroin. Ein Verlust, über den die Schauspielerin nur schwer hinweg kam. Erst Unternehmer Zandy Reich, den sie vor drei Jahren kennenlernte, gab ihr neuen Halt im Leben.