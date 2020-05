In Ferlach gibt‘s nachhaltige und trendige Masken

Eine nachhaltige Variante eines Mund-Nasen-Schutzes bietet der Ferlacher Bürgermeister Ingo Appé in seiner Gemeinde an. Seit Montag werden dort nämlich trendige, multifunktionelle Schlauchschals mit dem Motiv der Tscheppaschlucht an alle Haushalte zugestellt. „Jeder Ferlacher ab zehn Jahre bekommt so einen trendigen Schlauchschal“, betont Appé. Das bunte Tuch kann auch nach der Corona-Pandemie als Kopftuch, Stirn- oder Schweißband verwendet werden. „Das Multifunktionstuch ist außerdem angenehmer zu tragen - man kann damit leichter atmen.“