Tote bei blutigem Angriff auf Entbindungsstation

Es sind schwer anzuschauende Bilder in den Nachrichtenagenturen, die die Folgen eines bewaffneten Angriffs auf eine Entbindungsklinik in Kabul in Afghanistan zeigen. Mindestens 14 Menschen sind tot - darunter zwei Babys sowie mehrere Mütter und Krankenschwestern. Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Trauerfeier in der östlichen Provinz Nangarhar starben 24 Menschen, mehr als 60 weitere wurden verletzt. Zu diesem Angriff bekannte sich der IS, der in dem Land mit den Taliban um Einfluss ringt. Nach den beiden Gewalttaten ordnete der afghanische Präsident Ashraf Ghani die Wiederaufnahme der militärischen Offensive gegen aufständische Gruppen an, US-Außenminister Mike Pompeo forderte die Regierung in Kabul und die radikalislamischen Taliban zur Zusammenarbeit auf.