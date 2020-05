Hallenbäder und Saunen öffnen mit Ende Mai

Ganz klar scheint der Öffnungstermin aber noch nicht zu sein: „Offiziell haben wir keine Information erhalten, wann und unter welchen Umständen die Hallenbäder, Thermen und Saunen aufsperren dürfen“, so Herbert Brugger, Chef der städtischen Tourismusgesellschaft. Zurzeit arbeiten Experten an Hygienemaßnahmen für Hallenbäder. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es hingegen: „Die Öffnung von Sportstätten ist per 29. Mai geplant. Somit öffnen Hallenbäder, abhängig von der epidemiologischen Situation, voraussichtlich zu diesem Datum.“ Andreas Haitzer, Schwarzacher Bürgermeister: „Wenn die Hallenbäder Ende Mai tatsächlich aufsperren können, dann sollte das auch für Freibäder fix möglich sein.“