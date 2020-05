Lange Warteschlange vor Justizanstalt Josefstadt

Ein Bild, wie wir es in letzter Zeit schon des Öfteren beobachten konnten, hat sich am Montag in erneut Wien gezeigt: die Schlangenbildung. Vor Baumärkten oder Fast-Food-Lokalen waren wir es bereits gewohnt, vor einer Justizanstalt zeigt sich Derartiges aber selten. Der Grund für den großen Andrang vor der Justizanstalt Josefstadt am Vormittag ist rasch erklärt: So sind ab sofort wieder Besuche erlaubt, die aufgrund der Corona-Krise in den vergangenen Wochen ausgesetzt waren.