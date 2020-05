Polizei bereitet sich auf GTI-Ansturm vor

Rund 120 Boliden zählte die Polizei jedenfalls in den vergangenen Tagen. „Die meisten aus Kärnten, aber auch Tagesausflügler aus anderen Bundesländern waren dabei“, weiß Polizeisprecher Mario Nemetz. Das offizielle GTI-Treffen wurde ja bereits im März abgesagt, trotzdem bleibt die Exekutive wachsam. Für einen möglichen Ansturm in zwei Wochen, am langen Wochenende zu Christi Himmelfahrt, zeigt man sich gewappnet: „Noch ist nicht abzuschätzen, wie die Situation aussehen wird. Wir sind aber so vorbereitet, als ob das Treffen stattfinden würde. Das Einsatzkonzept steht, und wir können unsere Kräfte, sollte es notwendig werden, jederzeit aufstocken“, so Nemetz weiter.