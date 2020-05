GTI-Fans aus dem Ausland droht die Quarantäne

Neben dem eigentlichen GTI-Treffen, das Jahr für Jahr in Reifnitz am Wörthersee über die Bühne geht, haben sich in den vergangenen Jahren in der gesamten Region sogenannte inoffizielle „Nebentreffen“ etabliert. Diese rauben nicht nur vielen Anrainern die Nerven, sondern halten auch die Polizei auf Trab. Lärmbelästigungen durch absichtlich verursachte Fehlzündungen und verbotenes „Gummi Gummi“ stehen auf der Tagesordnung - und so mancher Autofan dürfte sich auch durch die aktuell geltenden Maßnahmen wegen des Coronavirus nicht davon abhalten lassen, befürchtet der Bezirkshauptmann von Klagenfurt-Land, Johannes Leitner. Darauf würden Postings in sozialen Medien hindeuten.