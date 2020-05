Trotz Absage des Treffens: GTI-Piloten rollen an

GTI-Piloten und Fans unbekümmert

Am Freitag rollten bereits die ersten Boliden am Faaker See an. Die Situation sei laut Polizei noch überschaubar. Sollte sie sich jedoch zuspitzen, sei mit rigorosen Maßnahmen, verstärkten Kontrollen und Beschränkungen zu rechnen, heißt es. Die GTI-Piloten und Fans zeigen sich sehr unbekümmert. „Wir kommen jedes Jahr. Von Corona lassen wir uns diese Tradition schon gar nicht nehmen“, so eine Gruppe aus Oberösterreich.