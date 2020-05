Corona: Zahl der Spitalspatienten erneut gesunken

Befanden sich am Samstag noch 309 Menschen in krankenhäuslicher Betreuung, waren es am Sonntag nur noch 291 Menschen, 18 weniger also als am Vortag. Ebenso sank auch einmal mehr die Zahl jener, die auf der Intensivstation betreut werden müssen. 72 waren es am Sonntag, sieben weniger als am Samstag.