Pensionistin fiel auf falschen Polizisten herein

Ein Mann, der norddeutschen Dialekt gesprochen haben soll, rief die Pensionistin laut Landespolizeidirektion Salzburg Mitte April an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er behauptete, man habe bei drei geschnappten Einbrechern einen Zettel gefunden, auf dem Name, Anschrift und Vermögensverhältnisse der 91-Jährigen notiert gewesen seien. Man befürchte, dass weitere Komplizen den offenbar geplanten Einbruch bei der Pensionistin ausführen könnten. Er bot er ihr an, ihre Wertgegenstände beim Landeskriminalamt in Sicherheit zu bringen.