USA blockieren Waffenruhe-Resolution der UNO

WHO als Auslöser?

Diplomaten zufolge stößt der Resolutionstext deswegen auf den Widerstand der USA: US-Präsident Donald Trump hatte der WHO in der Coronavirus-Pandemie mehrfach schweres Fehlversagen und eine zu große Nähe zu China vorgeworfen. Der Präsident legte deswegen etwa die US-Zahlungen an die Organisation auf Eis, was international auf scharfe Kritik stieß. Die allgemeine Formulierung zu UN-Organisationen war eigentlich bereits ein Kompromiss, mit dem die USA zu einer Unterstützung der Resolution gebracht werden sollten.