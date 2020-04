Weltweite Empörung über Trumps WHO-Beitragsstopp

Trump griff die WHO kurz vor dem G7-Gipfel erneut scharf an. Die WHO sei „ein Werkzeug Chinas“ in der Krise gewesen, sagte er am Mittwochabend (Ortszeit). „Schauen Sie sich alles an, was passiert ist, sie haben falsch gelegen.“ Das sei entweder ein „tragischer Fehler“ gewesen, oder die WHO habe bewusst so gehandelt.

Österreich sichert weiter Unterstützung zu

Die türkis-grüne Bundesregierung in Wien hat sich bisher noch nicht offiziell zum Vorgehen Trumps gegenüber der WHO geäußert. Das Außenministerium betonte aber am Abend aber, dass Österreich die WHO mit Zahlungen weiter unterstütze.