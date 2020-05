Lkw-Verbot im Flachgau wieder ab 1. Juni

Bereits in dieser Woche war die deutliche Zunahme des Verkehrs im Flachgau zu spüren. An den neuralgischen Punkten kam es jetzt schon wieder zu den üblichen Staus, auch wenn diese noch nicht ganz so lange waren wie noch vor der Corona-Krise. Ab dem 1. Juni treten die selben Maßnahmen auch bei den oberösterreichischen Nachbarn wieder in Kraft. Damit ist dann die Situation wie Anfang März diesen Jahres wieder hergestellt.