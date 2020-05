Ampelsystem: Bei Rot darf niemand mehr ins Freibad

In einem offenen Brief macht der Zentralverband der Pensionisten seinem Unmut Luft: Die vielen Besitzer von Saisonkarten, Kabinen und Kabanen kommen ab 29. Mai nicht ins Gänsehäufel, wenn es schon voll ist. Ein Großteil sind ältere Menschen, die traditionell den Sommer in den Strandbädern verbringen. Dafür nehmen viele Fahrtendienste in Anspruch.