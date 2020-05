St. Johann bedankt sich mit Aktion „1001 Nacht“

In Zeiten der Corona-Krise stellt sich so mancher unter einem „Held“ vielleicht eine Ärztin, einen Mitarbeiter im Supermarkt oder eine Balkon-Band vor. Diesen „Helden des Alltags“ möchte die Region St. Johann in Tirol mit der Aktion „1001 Nacht“ danken. Nominieren kann man sich selbst oder jemand anderen, von dem man denkt, er hätte es verdient. Zu gewinnen gibt es vier entspannte Nächte in der Region.