Wieder Wirbel um die Pflege

Wie wichtig die Pflegeberufe sind, zeigt die Corona-Krise noch einmal verstärkt. Da sind sich ÖVP und SPÖ in Salzburg einig. Dann ist aber schon Schluss mit den gemeinsamen Ansichten. So hat die Volkspartei mit der Landesregierung beschlossen, dass Absolventen der Fachhochschule künftig in ein höheres Gehaltsschema einsteigen werden. „Wir halten das für die bessere und für die Betroffenen auf lange Sicht auch viel attraktivere Variante als Vorschläge in Richtung Praktikaentgelt für diese Gruppe in den Ausbildungsjahren“, sagt VP-Klubobfrau Daniela Gutschi. Eine höhere Bezahlung bei der praktischen Ausbildung, ähnlich der Lehrlingsentschädigung, hatte die SPÖ gefordert. „Den angehenden Fachkräften wird nur ein Taschengeld in der Höhe von maximal 511 Euro pro Monat bezahlt. Das ist zum Leben zu wenig und sicher auch einer der Gründe, warum wir in der Pflege Nachwuchsprobleme haben“, sagt Sozialsprecherin Barbara Thöny (SPÖ), die mehr von einem „feuchten Händedruck“ für die angehenden Pflegekräfte spricht. Der Antrag der Sozialdemokraten inklusive dem Vorschlag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe wurde bei der Ausschusssitzung im Landtag von der Regierung „niedergestimmt.“