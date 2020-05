Oberösterreichs Tourismus „fischt“ im Heimatland

Schon (oder erst) 380 Gesuche um Hilfe

Bund und Land haben Hilfspakete für die Tourismusbranche geschnürt, wobei das Land zum Beispiel die Zinsen für Überbrückungskredite der Österreichischen Hotel-und Tourismusbank bis Ende 2021 übernimmt. 380 Betriebe haben bereits solche ÖHT- Darlehen in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro abgerufen, wofür Oberösterreich 1,5 Millionen Euro an Zinszuschüssen aufwendet. Insgesamt sind aber 7,5 Millionen Euro dafür vorgesehen, also sind wir offenbar erst bei einem Fünftel des Hilfebedarfs angelangt.