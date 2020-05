Formel 1: Luxus-Problem in Spielberg bahnt sich an

„Wir müssen eine Umwelt schaffen, die selbst eine kleine Blase der Isolation ist“, erklärte Formel-1-Sportchef Ross Brawn hinsichtlich einer möglichen Saison-Eröffnungsshow am 5. und 12. Juli in Spielberg. „Die Teams werden auf ihre Luxus-Motorhomes verzichten, bleiben in ihrer eigenen Gruppe, sie werden sich nicht mit Mitarbeitern anderer Rennställe mischen. Und sie werden die meiste Zeit in ihren Hotels bleiben", betonte Brawn (unten im Bild).