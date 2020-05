Umfrage: Lockdown war für Kinder sehr belastend

Freunde vermisst

Gefragt wurden die Sechs- bis 14-Jährigen auch, was ihnen in dieser schwierigen Zeit am meisten fehlt. Mehr als die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen (53 Prozent) vermisste Freunde. „32 Prozent der befragten Kinder wünschten sich am meisten, dass ,alles wieder normal wird‘“, sagte Oxonitsch.