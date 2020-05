Besuche unter strengen Auflagen

Vorbereitungen waren teils schwierig

Manchen der 75 Heime im Land kam der Beschluss zu Besuchen etwas zu plötzlich. „Die Politik und die Medien haben einen großen Druck aufgebaut. Wir mussten alles übers Wochenende regeln“, sagt Paulus Gschwandtl, Leiter des Seniorenheims Bischofshofen. Sie regelten. Deshalb kann Andi Ofensberger (96) seine Tochter Frieda Müller begrüßen. „Es ist so toll, dass ich Besuch bekommen darf. Zuvor habe ich jeden Tag mit meiner Familie und den Enkeln telefoniert. Aber es ist nicht dasselbe“, erzählt Ofensberger. Die Einschränkungen machen dem 96-Jährigen zu schaffen. Normalerweise spaziert er fast täglich zum Grab seiner Frau. Anschließend geht es ins Café. „Es ist schwer für ihn, weil er so fit ist. Er braucht die Bewegung“, sagt Tochter Frieda. Nach rund 45 Minuten ist der Besuch vorbei. „Heute sind noch sieben Termine geplant. Wir lassen es langsam angehen“, sagt der Heimleiter. Denn: Erst am Morgen kamen die Covid-Testergebnisse: Entwarnung für alle Mitarbeiter und Bewohner des Hauses.