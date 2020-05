Regionalliga-Derby im Challenge-Format

Besondere Zeiten verlangen besondere Aktionen. Unter dem Motto „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“ messen sich die Regionalliga-Nachbarn Anif und Grödig in einer sportlichen Challenge der ganz besonderen Art, küren in verschiedensten Sportarten nicht nur einen Sieger, sondern lukrieren mit einem Gewinnspiel auch finanzielle Unterstützung für ihre Klubs.